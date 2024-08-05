Політика

Гарріс посилила свої позиції у передвиборній гонці
5 Серпня 2024 09:34
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вибори, Камала Гарріс, сша, трамп
Камала Гарріс / Getty Images/Global Images Ukraine

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах.

Про це повідомляє опитування CBS News/YouGov.

Повідомляється, що Гарріс отримала перевагу в 1 пункт на національному рівні – чого ніколи не було у президента Байдена, який відставав на 5 пунктів, коли вийшов з перегонів.  

Водночас Трамп зберігає значну перевагу серед виборців, стверджуючи, що з ним вони будуть жити краще у фінансовому плані, і що його політика зменшить кількість мігрантів на кордоні.

Також наголошується, що до найвищого показника цього року зріс відсоток демократів, які кажуть, що “точно проголосують”. Це звужує партійний “розрив у явці”, який спостерігався протягом усієї кампанії.

Також наразі набагато більше чорношкірих виборців, порівняно з липнем, завили, що будуть голосувати.

У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців, і особливо від маргінальної явки – тих, хто не завжди приходить на вибори.

Зокрема, серед тих, хто загалом описує себе як тих, хто голосує “іноді” або “рідко”, але каже, що зараз точно проголосує, наразі перемагає Гарріс.

Гарріс також лідирує серед жінок-виборців, які вважать, що у разі обрання вона допоможе їхнім інтересам. Набагато менше жінок говорять так про Трампа.

Виборці загалом переконані, що Трамп допоможе інтересам чоловіків більше, ніж інтересам жінок.

У ключових штатах, котрі й визначають результат виборів, висуванці від Демократичної та Республіканської партій мають на сьогодні рівні шанси на перемогу. Опитування показують, що в Мічигані обидва кандидати мають по 48%, Пенсильванії – по 50%, Арізоні – по 49%. Незначну перевагу Трамп демонструє у Віскосині (за нього – 50%, за Гарріс – 49%), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа в Неваді (50% проти 48%).


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