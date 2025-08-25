Харків’янин, який отримав довічне за наведення ракет на будівлю ОВА, подав заяву на обмін

Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення 40-річному харків’янину, який наводив російські ракети на будівлі в місті, зокрема на Харківську ОВА. Під час судового процесу засуджений подав заяву на обмін до РФ, але його вирок залишився чинним.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За матеріалами справи, житель Харкова з лютого по квітень 2022 року добровільно працював на РФ та передавав дані через заборонену в Україні соцмережу “ВКонтакте” двом жінкам, які працюють на російські спецслужби та живуть у Росії.

28 лютого 2022 року зловмисник надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. 1 березня через російський ракетний удар тоді загинули понад 30 людей. Окрім того, він надав дані для завдання атак по інших будівлях у місті.

Будівля Харківської ОВА після ракетного удару 1 березня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківʼянин також публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював злочинні дії окупантів.

Правоохоронці затримали чоловіка у липні 2022 року. Під час обшуку, проведеного в його помешканні, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі “Форт-202”, набої до пістолета, корпус гранати, які зловмисник незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації ворогу він не передавав. Під час судового розгляду харківʼянин подав заяву на обмін до РФ.

Сторона обвинувачення зібрала необхідну доказову базу та 13 листопада 2023 року суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений та його захисник подали апеляційні скарги, наполягаючи на виправданні. Полтавський апеляційний суд відмовив у їх задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Надалі адвокат засудженого оскаржив вказані рішення у касаційному порядку – просив скасувати ухвалу апеляційного суду та змінити вирок районного суду, а також призначити, не пов’язане з позбавленням волі.

Верховний Суд підтвердив вирок 40-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому остаточно призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.