Харків’яни почали повертатися у відновлені квартири

Вісім тисяч будинків пошкоджені через обстріли у Харкові – одні втратили лише вікна, а інші навіть стіни. Понад половину осель вже встигли підлатати після ворожих атак.

Серед них і багатоповерхівка, що пережила приліт авіабомби, і будинок, в якому обвалився цілий під’їзд від влучання “Іскандера”, йдеться в матеріалі ТСН.

Ще пів року тому шестиповерхівка у самому середмісті не мало цілого під’їзду, росіяни перетворили його на купу будівельного сміття. А нині в ній утеплений фасад, усі квартири з новими вікнами.

Тоді з-під завалів врятували пані Валентину, яку дивом витягли без жодної подряпини. Це було 11 липня, коли ракета “Іскандер” була запущена з Бєлгорода, тоді вщент були зруйновані квартири шести родин. Цей день для місцевих – як другий день народження – його пам’ятають посекундно.

А нині дивом врятована пані Валентина показує ТСН вже відбудовану квартиру. Тут голі стіни, жодних меблів, з комунікацій – лише тепло та світло, але жінка щаслива.

Люди чекають на допомогу від міськради та Червоного Хреста, яка ось-ось має надійти. Власники найбільш пошкоджених квартир отримають до пів мільйона гривень.

Загалом через ворожі атаки майже 70 тисяч харків’ян отримали пошкодження домівок і близько пів тисячі будівель відновити вже не вдасться.