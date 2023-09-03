Харків’яни дали назви ямам у дворі

Дали назви ямам та підписали фарбою: так добиваються ремонту дороги та тротуару жителі двох багатоповерхівок на вулиці Клочківській у Харкові.

“Ось цю яму ми вирішили назвати “Прірва міського бюджету”, ну, що тут скажеш? Все, що може, місто нам зробило”, — показує на яму біля будинку Наталя Каневська.

За її словами, протягом п’яти років мешканці будинку на Клочківській зверталися до міського голови, адміністрації району та комунальників, але вирви не залатали, пише Суспільне.

Написи біля найбільших вирв — це спроба мешканців привернути увагу міських посадовців до своєї проблеми, говорить Наталя.

“Цей напис — це вже наш останній крик про допомогу, прохання щось зробити з нашою дорогою. Проїхати дуже складно. У нашому будинку живуть багато пенсіонерів, людей похилого віку, їм пройти тут майже нереально”, — каже Каневська.