Харківські енергетики просять жителів зменшити електроспоживання

“Харківобленерго” просить жителів регіону протягом 8 грудня якомога менше користуватися електроприладами.

“Енергетики Харківщини наполегливо просять вас прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання! На території області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень, але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання”, — йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

Це потрібно для того, щоб уникнути аварійних вимкнень світла та зменшити тривалість існуючих, повідомили в “Харківобленерго”.