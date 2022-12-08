Економіка

Харківські енергетики просять жителів зменшити електроспоживання

8 Грудня 2022 10:38
33
електропостачання

“Харківобленерго” просить жителів регіону протягом 8 грудня якомога менше користуватися електроприладами.

“Енергетики Харківщини наполегливо просять вас прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання! На території області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень, але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання”, — йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

Це потрібно для того, щоб уникнути аварійних вимкнень світла та зменшити тривалість існуючих, повідомили в “Харківобленерго”.


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Харківські енергетики просять жителів зменшити електроспоживання
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