Харківська область може бути атакована протикорабельними крилатими ракетами

Загроза ракетних ударів по регіонах на північному сході України зросла після перекидання Росією в Брянську область протикорабельних комплексів “Бал”, здатних запускати ракети Х-35 та Х-35У з дальністю 260 та 500 кілометрів.

Про це повідомив заступник голови Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

“У зв’язку з цим зростає загроза завдання ударів противникам ракетами типу Х-35, що дозволяють вражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей”, – сказав генерал.