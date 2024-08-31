Економіка

Харківщина отримала 181 генератор для деокупованих та постраждалих громад
31 Серпня 2024 17:51
генератори, опалювальний сезон, хова
Завдяки співпраці Харківської ОВА, Віце-прем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Європейського Союзу і польського Державного агентства стратегічних резервів регіон отримав 181 генератор потужністю від 10 до 22 кВт / Фото ХОВА

Харківщина отримала 181 генератор для деокупованих та постраждалих територіальних громад. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Потужність генераторів від 10 до 22 кВт.

«Продовжуємо підготовку до опалювального сезону на Харківщині, аби усі об’єкти критичної інфраструктури були забезпечені альтернативними джерелами живлення. Генератори розподілимо між нашими деокупованими та постраждалими територіальними громадами. Загалом очікуємо більше 200 генераторів від наших партнерів», – повідомив Іванов.

Впродовж тижня техніку доставлять до об’єктів критичної інфраструктури в територіальних громадах. Логістику забезпечать представники БФ «Мирне небо Харкова».

«Волонтерська спільнота разом з іноземними донорами вкотре бере активну участь у підготовці до опалювального сезону, аби жителі Харківщини взимку були з теплом, світлом та водою», – зазначив керівник БФ «Мирне небо Харкова» Сергій Чубуков.


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