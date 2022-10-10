Харків

Харківобленерго розпочало відновлення електропостачання

10 Жовтня 2022 15:17
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харківобленерго

У Харкові та області енергетики почали відновлення енергетичної системи, яка була пошкоджена 10 жовтня внаслідок ракетного удару росіян.

АТ “Харківобленерго” розпочало відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені сьогодні, 10 жовтня, внаслідок російської ракетної атаки.

За даними енергокомпанії, підключення об’єктів і споживачів у Харківській області вже почалося.

Речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко зазначила, що “всі працюють. Заживлюємо за резервними схемами”.

“Частину районів Харкова та області уже підключають до електроживлення. Орієнтовний час відновлення електропостачання на більшій частині Харківської області 1,5-2 години”, – повідомив Олег Синєгубов.

В ОП закликали всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Це допоможе пройти критичні навантаження електромереж.


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