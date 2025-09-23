Харків під масованою атакою дронів: зафіксовано щонайменше 16 вибухів, у місті пожежа та проблеми зі світлом

Увечері 23 вересня Харків опинився під найпотужнішою за останній час атакою російських дронів-камікадзе.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші вибухи пролунали близько 22:10, після чого удари тривали серіями. Загалом зафіксовано щонайменше 16 вибухів. За попередньою інформацією, більшість прильотів припали на Холодногірський район міста.

«Вісім ударів ворог уже завдав по Харкову, і над містом ще мінімум чотири дрони. Також на Харків з області ще сунуть ворожі БПЛА. Будьте обережні!» — повідомив мер. Пізніше він уточнив, що вибухи продовжуються й ситуація залишається напруженою.

За даними Харківської ОВА, у Шевченківському районі внаслідок удару безпілотника виникла пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Через удари у кількох районах Харкова виникли перебої з електропостачанням.

За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізували.