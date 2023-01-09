Гарет Бейл завершив футбольну кар’єру

Капітан збірної Уельсу з футболу та найкращий бомбардир у валлійській історії Гарет Бейл оголосив про завершення футбольної кар’єри у віці 33 років.

Виступаючи за свою збірну, Бейл забив 41 гол, він також неодноразово був переможцем Ліги чемпіонів УЄФА у складі мадридського “Реала”.

“Після ретельних та глибоких роздумів я вирішив оголосити, що з цього моменту залишаю свій клуб і міжнародний футбол, – оголосив Бейл у соцмережах. – Я вважаю себе неймовірно щасливим, оскільки зміг реалізувати свою мрію та займатися спортом, який я обожнюю”.