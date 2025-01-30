Галюциногенний шоколад: у Києві затримали чоловіка за підозрою в торгівлі наркотиками

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в торгівлі шоколадом з наркотиками. Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину та розсилав по всій території України.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, у власній квартирі киянин вирощував псилоцибінові гриби, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ). Товар розповсюджував через месенджери.

Поліцейські затримали 31-річного жителя столиці, а під час обшуку вилучили понад 30 пакетів із псилоцибіновими грибами, канабісом та ДМТ, чорнові записи й шоколад зі вмістом психотропної речовини.

Фігуранту повідомлено про підозру за незаконне виготовлення, придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наркодилеру загрожує до восьми років позбавлення волі.