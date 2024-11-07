Суспільство

Google прибрав із карт зображення військових об’єктів України
7 Листопада 2024 16:11
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У сервісі Google Maps більше не відображаються зображення військових об’єктів України, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Google виправив ситуацію з картами. Військові об’єкти і системи більше не відображаються. Надалі також буде все ок», – розповів Коваленко.

Напередодні, 6 листопада, Коваленко повідомив, що планує зустріч із представниками Google. «Збираюся пояснити їм, що викладати карти із зображенням розміщення військових систем і об’єктів України, навіть якщо це знімки річної давності, не можна», – зазначив він.

3 листопада голова Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Google Maps після оновлення опублікував супутникові знімки військових об’єктів України. Коваленко не уточнював, про які об’єкти йдеться – але, за його словами, російські видання почали «активно розганяти» ці знімки. Представники Google зв’язалися з українськими чиновниками тільки після їхнього публічного обурення ситуацією, стверджував Коваленко.


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