G7 заявила про прихильність “нанесенню шкоди Росії через санкції, експортний контроль та інші заходи”

Лідери провідних демократичних країн «Великої сімки» (G7) у суботу підтвердили обіцянку продовжувати карати Росію за вторгнення в Україну за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів, а також зобов’язалися підтримувати Київ, доки це буде необхідно.

«Росія залишається єдиною перешкодою на шляху до справедливого і міцного миру», – йдеться в опублікованій у суботу спільній заяві, ухваленій “на підтримку Києва в міру наближення тисячного дня агресивної війни Росії проти України”.

Італія 2024 року за ротацією головує в G7, до якої також входять США, Канада, Японія, Франція, Німеччина і Велика Британія.

“G7 підтверджує свою прихильність нав’язуванню Росії суворих санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною», – цитує Reuters заяву групи G7.