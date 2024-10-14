Спорт

Футбол Україна – Чехія: де та коли дивитись

14 Жовтня 2024 17:44
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збірна, футбол
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров (ліворуч) та воротар Георгій Бущан (праворуч) / Фото: Дан Балашов, УАФ

Сьогодні, 14 жовтня о 21:45 за київським часом збірна України зустрінеться зі збірною Чехії у футбольному протистоянні в рамках чемпіонату Ліги націй.

Матч пройде на стадіоні “Міський” у польському Вроцлаві.

Збірна України з футболу провела вже половину матчів у Лізі націй. Єдина перемога прийшла в поєдинку з лідером групи — збірною Грузії, яку українці обіграли з мінімальним рахунком 1:0. Попереду матч Україна — Чехія, який може покращити позиції “синьо-жовтих” у турнірній таблиці.

Україна та Чехія зустрінуться вже вдруге в рамках Ліги націй 2024/25. У першому матчі українці поступилися з рахунком 2:3 у видовищній грі. Загалом це буде сьома зустріч між командами: на їхньому рахунку по дві перемоги, а ще два матчі завершилися внічию.

До заявки “синьо-жовтих” потрапили:

  • Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо”), Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія)
  • Захисники: Олександр Тимчик (“Динамо”), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, (усі — “Шахтар”), Богдан Михайліченко (“Полісся”), Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Олександр Сваток (“Остін”, США)
  • Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — “Динамо”), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Тарас Степаненко (усі — “Шахтар”), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (“Полісся”), Михайло Мудрик (“Челсі”, Англія), Іван Калюжний (“Олександрія”)
  • Нападники: Владислав Ванат (“Динамо”), Артем Довбик (“Рома”, Італія), Роман Яремчук (“Олімпіакос”, Греція)

Пряма трансляція поєдинку – на місцевих телеканалах Суспільного, а також на відео-сервісі MEGOGO з підпискою “Максимальна”.


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