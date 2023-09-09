Функцію “секретної” кнопки було розкрито, коли з’явилися фотографії чохла на iPhone 15

Подібно до Apple Watch Ultra, користувачі зможуть вільно призначати на кнопку персоналізовані дії відповідно до своїх уподобань.

Останній дизайн флагманського пристрою Apple, iPhone 15 Pro, був розкритий у фотографіях його чохлів, опублікованих в мережі. Найпомітніша зміна — переміщення перемикача звукового режиму, який залишався незмінним з моменту випуску першого iPhone. Фотографії показують ширший і заокруглений отвір, імовірно призначений для нової кнопки, що налаштовується.

Раніше в мережі вже ходили чутки про заміну перемикача більш універсальною кнопкою, що отримала назви «кнопка виклику» або «кнопка дії». Подібно до Apple Watch Ultra, користувачі зможуть призначати різні дії на цю кнопку, такі як запуск камери, створення скріншотів або запис відео екрана. Крім того, клавіші гучності на нових моделях iPhone були трохи переміщені нижче порівняно з iPhone 14 Pro. А наявність роз’єму USB-C на iPhone 15 Pro, що замінює роз’єм Lightning у поточних моделей, вимагає невеликого збільшення вирізу, дивлячись на чохол для iPhone 15 Pro.

Щодо майбутнього iPhone 15, є новини про нову кнопку, що налаштовується, але здається, що ця функція буде доступна тільки в моделях Pro. Ситуація залишається незрозумілою, коли йдеться про те, який варіант буде використовуватися в дешевших моделях iPhone 15 і 15 Plus. Залишилося менше трьох місяців до дебюту iPhone 15, і повідомлення свідчать про те, що це буде найдорожче покоління в історії бренду, з можливим збільшенням ціни на моделі Pro на 200 доларів.

Очікується, що версії iPhone 15 Pro будуть оснащені потужним процесором A17, збільшеним об’ємом оперативної пам’яті і більш швидким портом USB-C. Також є чутки про можливість використання перископічної камери і рамки з титану, але, можливо, ці функції будуть доступні виключно в моделі iPhone 15 топового рівня. З іншого боку, стандартні моделі iPhone 15 і 15 Plus отримають інтерактивний виріз «Dynamic Island» і нову камеру з роздільною здатністю 48 мегапікселів.