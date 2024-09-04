Енергоатом спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, заявили в Енергоатомі після інформації про проблеми на двох блоках атомних електростанцій.

“В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності відповідно до регламенту через наявність зауваження. Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

“Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі”, – додали в Енергоатомі.