Суспільство

Енергоатом спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС
4 Вересня 2024 15:17
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електроенергія, енергоатом
Південноукраїнська АЕС / Фото: Енергоатом

На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, заявили в Енергоатомі після інформації про проблеми на двох блоках атомних електростанцій.

“В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності відповідно до регламенту через наявність зауваження. Зауваження буде усунене після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії”, – йдеться у повідомленні. 

У компанії наголошують, що подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

“Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі”, – додали в Енергоатомі.


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