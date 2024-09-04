“Українська бронетехніка” представила безпілотну наземну платформу Protector

“Українська бронетехніка” на виставці у Польщі представила дистанційно керовану наземну платформу UGV Protector.

“Працюючи над цією абсолютно новою для нашої компанії розробкою, ми аналізували досвід військових, які перебувають на лінії бойового зіткнення та працюють з наземними безпілотними платформами. Цей робот створений для підвищення безпеки та оперативної ефективності військовослужбовців на полі бою”, – розповів гендиректор Владислав Бельбас.

Можливі варіанти оснащення безпілотної платформи Protector / Фото: Українська бронетехніка

Вага платформи до 4 000 кг, а двигун потужністю 190 к.с. забезпечує швидкість її руху до 60 кілометрів на годину. Балістичний захист: Stanag 4569 level 1.

У компанії розповіли, що UGV Protector може тримати зв’язок з оператором на відстані понад 15 кілометрів. Також платформа інтегрована в систему ситуаційної обізнаності ICoMWare, що дозволяє її комплексне широке застосування на полі бою.

“Ми позиціонуємо UGV Protector насамперед, як логістичну платформу. Але її також можна використовувати як робот-розвідник, як платформу, який перевозить та запускає дрони з небезпечного місця, для евакуація поранених, для підвезення вантажу та боєприпасів”, – зазначив генеральний директор “Української бронетехніки”.