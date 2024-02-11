FT: Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО

Дональд Трамп заявив, що попередив союзників по НАТО про те, що заохочуватиме Росію робити “все, що вона захоче”, якщо члени альянсу не виконають цільові показники витрат на оборону, пише The Financial Time.

Коментарі Трампа прозвучали під час передвиборчого мітингу перед республіканськими президентськими праймеріз у Південній Кароліні.

Колишній президент США, який тривалий час критикував НАТО і підтримував теплі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив своїм прихильникам, що “НАТО було розвалено, поки не з’явився я”. Він наголосив, що під час свого перебування на посаді він переконував європейських союзників, що “всі повинні і будуть платити”.

Трамп нагадав, що президент однієї з країн-членів НАТО запитав його, чи будуть США захищати його в разі нападу Росії. “Я б не став вас захищати”, – відповів Трамп. “Насправді, я б заохочував їх робити все, що їм заманеться. Ви повинні платити. Ви повинні платити за рахунками”, – згадав він про свою заяву.

Як зазначає FT, коментарі Трампа – це сигнал про те, що, якщо його знову оберуть президентом, він може поставити під загрозу зобов’язання зі взаємної оборони, які лежать в основі натівського альянсу, в той час як страхи перед Росією різко зросли після початку війни в Україні. Колишній президент нещодавно натиснув на Конгрес, щоб той виступив проти затвердження нової допомоги Києву, яка могла б мати вирішальне значення на полі бою.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп також висміяв чоловіка Ніккі Гейлі, свого головного суперника в боротьбі за республіканську номінацію. Майкл Гейлі, член Національної армійської гвардії, наразі перебуває в Африці. “Що сталося з її чоловіком? Що сталося з її чоловіком? Де він? Він зник”, – запитав Трамп.

“Пихате попередження Трампа членам НАТО і його шпилька на адресу військовослужбовця, який перебуває за кордоном, нагадують про риторику, що спричиняє розбіжності, яка підживлює його кампанію і заряджає енергією базу республіканців, але може завдати шкоди незалежним виборцям, які вагаються”, – зазначає британське видання.