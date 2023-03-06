FT: Росія не наважується закупити іранські ракети через побоювання, що у відповідь Київ отримає ракети ATACMS

Після того, як Іран відправив до Росії сотні безпілотників, які використовувалися, зокрема для завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, Тегеран відкритий для подальшої військової співпраці з Москвою, пише Financial Times.

Однак Росія поки що утримується від закупівель іранських балістичних ракет через побоювання, що у відповідь західні союзники України поставлять Києву ракети ATACMS з радіусом дії до 300 км.

При цьому західні чиновники визнають, що Москва може змінити свою позицію щодо іранських ракет через нестачу власних боєприпасів, яка стає дедалі гострішою.

Поки що США відхиляли наполегливі прохання Києва про ракети типу ATACMS з радіусом дії понад 300 км, пояснюючи це побоюваннями, що Україна використовує їх для ударів по території Росії.