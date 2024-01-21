FT: Передача заморожених російських резервів Україні – це елегантна справедливість

У той час як Україна намагається вистояти під невпинним натиском Росії, країни “Великої сімки” все ще обговорюють передачу Україні заморожених російських резервів. Деякі з них вагаються через передбачувані ризики для фінансової стабільності. Інші посилаються на юридичні проблеми, незважаючи на те, що відомі юристи-міжнародники схвалили цю передачу. Ті, хто сумнівається, значно перебільшують ці побоювання і не зважують на стратегічні вигоди, пише американський банкір, колишній президент Всесвітнього банку Роберт Зеллік у статті для The Financial Times.

Візьмемо спочатку страхи. Країни тримають резерви для захисту від макроекономічних ризиків, а не для того, щоб перевершити своїх сусідів. Якщо G7, включно з ЄС, діятимуть разом, інші країни не знайдуть хороших альтернатив для інвестування своїх резервів. Дехто може тримати золото, але воно не є ліквідним. Навіть попри те, що Китай заохочує використання юанів у своїй торгівлі, країни не покладаються на китайську валюту для своїх резервів, і це небезпідставно.

Китай та інші країни не тримають долари чи євро, тому що вони дружать з Європою та США. Навпаки, вони мають позитивне торговельне сальдо, яке приносить іноземну валюту. Якби Пекін обміняв долари чи євро на юані, йому довелося б вирішувати, куди інвестувати отримані кошти, одночасно підриваючи обмінний курс своїх експортерів, що завдало б шкоди його торгівлі.

Більше того, уряди та ринки вже запропонували випробування. Країни “Великої сімки” та інші заморозили російські резерви на два роки, не створивши руйнівного, охолоджуючого ефекту. Якщо країни вважають, що вони не можуть завойовувати і анексувати своїх сусідів, не втрачаючи доступу до своїх світових резервів, це добре.

Держави-ізгої завжди могли вільно націоналізувати іноземні інвестиції без компенсації чи законних підстав. Більшість з них не роблять цього, тому що це перекрило б міжнародні інвестиції. А країни G7 навряд чи триматимуть свої резерви в російських рублях, венесуельських песо чи навіть китайських юанях.

З невеликим ризиком розглянемо дипломатичні, економічні та юридичні вигоди від переведення заморожених російських резервів на ескроу для України та, можливо, інших заявників. Росія веде проти України війну на виснаження. Друзі України мають дати зрозуміти, що Москва не зможе пережити Київ; елегантною справедливістю було б зробити це за допомогою російських активів. Україна також виграла б психологічно від великої, тривалої демонстрації фінансової підтримки.

Якщо хтось схвалює відправку зброї для боротьби з російськими солдатами, то видається дивним ухилятися від передачі російських активів українським жертвам. Малоймовірно, що уряди та їхні громадяни відправлять заморожені мільярди назад до Росії. І нам слід подумати, як конструктивно використати ці резерви.

Обіцянка фінансової підтримки для виживання, відновлення та реконструкції може полегшити остаточне прийняття Києвом врегулювання. Якщо Росія погодиться на справжнє мирне врегулювання, хоч це і малоймовірно, “Велика сімка” може повернути частину коштів.

Авторитетні юристи-міжнародники з Великої Британії, Бельгії, Нідерландів, Японії та США підтримали використання принципу контрзаходів для переведення заморожених російських резервів на ескроу для України. Ми повинні вітати використання міжнародного права для відповіді на сучасні виклики і підтримки майбутнього стримування, а не зводити його до неефективного висловлення протесту.

Більше того, досвід розгляду претензій щодо резервів Іраку після скасування його вторгнення в Кувейт у 1990 році відкриває можливість виділити частину російських резервів для допомоги країнам, що розвиваються, які явно постраждали від підвищення цін на продовольство та енергоносії. Крім того, певна сума може бути виділена на виплати компаніям, які постраждали від російських репресій.

Деякі критики запропонованого трансферу проводять хибну аналогію з репараціями після Першої світової війни. Але Веймарська Німеччина була крихкою демократією, яка змирилася з поразкою і підписала мирний договір. Автократична Росія Путіна не зробила ні того, ні іншого – і тому крихка демократія Києва здається ближчою до Веймарської Німеччини.

Нарешті, передача російських резервів має доповнити продовження військової та фінансової підтримки з боку ЄС, США та інших друзів України. Дійсно, американські прихильники дій Конгресу стверджують, що передача російських резервів допоможе завоювати голоси виборців. Громадяни можуть небезпідставно скаржитися на політиків, які використовують їхні податки для України, але вагаються щодо використання російських коштів. Спонсори двопартійних законопроектів у Палаті представників і Сенаті, які підтверджують існуючі повноваження президента США Джо Байдена на переведення російських активів, хочуть використати всі інструменти для підтримки самооборони України.

Політики рідко знаходять можливості, що ґрунтуються на розумній політиці, добрій політиці та переконливих етичних цінностях. Путін продовжує нещадно розправлятися з Україною. G7 та інші друзі повинні припинити вагатися і натомість використати очевидний економічний інструмент, щоб допомогти нації чинити опір.