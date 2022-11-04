FT: окупанти повісили українку після слів “Скадовськ – це Україна”

В окупованому російськими військами Скадовську Херсонській області повісили 56-річну медсестру Тетяну Мудренко за проукраїнську позицію, пише британська Financial Times.

Про це також повідомляє незалежний білоруський канал NEXTA з посиланням на український правозахисний медійний проект “Медійна ініціатива за права людини”.

Газеті Financial Times про це розповіла сестра-близнючка загиблої Наталія Чорна, яка виїхала зі Скадовська ще у квітні.

За її словами, Тетяна працювала в окупованому місті медсестрою, допомагала дітям з інвалідністю та не раз конфліктувала із силовиками.

Останній інцидент перед смертю Тетяни стався у жовтні. За словами сестри, Мудренко лаяла українських поліцейських, які перейшли на бік росіян, і заявила їм “Скадовськ – це Україна!”

Декілька днів ніхто не знав, де Тетяна. 15 жовтня Наталії Чорній зателефонувала жінка і сказала, що Тетяну стратили.

“Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось влили до рота, а потім повісили її перед будинком суду”, – сказала Чорна.

У місцевому морзі спочатку відмовилися спілкуватися з Наталією, але потім надіслали їй свідоцтво про смерть, в якому зазначено, що причиною загибелі Тетяни Мудренко стала “механічна асфіксія”.

Financial Times зазначає, що деякі подробиці події незалежно перевірити було неможливо, але журналісти бачили свідоцтво про смерть українки, а також листування між місцевими жителями та очевидцями, які підтверджують історію Наталії Чорної.