Економіка

FT: Кремль готує закон про купівлю західних активів “за безцінь”

15 Червня 2023 15:50
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санкції

Президент Росії Володимир Путін доручив уряду розробити закон, який надає державі пріоритетне право на купівлю західних активів зі “значною знижкою”. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на секретне розпорядження, підписане Путіним минулого тижня.

Передбачається, що надалі ці активи перепродуватимуться російським компаніям, а прибуток від угод надійде до бюджету. При цьому, як пише газета, покупці західних активів мають повністю належати Росії або перебувати у процесі вилучення всіх іноземних акціонерів.

За даними джерел видання, у Кремлі також обговорюються більш “драконівські заходи” у відповідь на введені проти Росії західні санкції – аж до повної націоналізації іноземних компаній.

Економічна команда Путіна, за словами джерел FT, хотіла, щоб загроза націоналізації стала частиною підходу “батога та пряника” – з покаранням західних країн, які захоплюють російські активи, та заохочення тих, хто грає за правилами Кремля.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив виданню, що серед західних компаній є такі, які припинили платити зарплати чи просто пішли з великими втратами. “Якщо компанія не виконує своїх зобов’язань, природно, вона потрапляє до категорії “ненадійних”. З такими ми прощаємось. А що потім буде з їхніми активами, це наша справа”, – сказав він.


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