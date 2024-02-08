FT: Хто в Росії заробляє на фейковому “відновленні” зруйнованого Маріуполя

Російські окупанти хочуть приховати сліди своїх злочинів у захопленому Маріуполі Донецької області та показати, що «відбудовують» місто, але «реальність сильно відрізняється від пропаганди», — про це йдеться в розслідуванні Financial Times. Маріупольці живуть у напівзруйнованих будинках і квартирах, що протікають, поки російські бізнесмени заробляють на багатомільйонних контрактах.

Мешканець Маріуполя, будівельник Максим (ім’я змінено) розповів журналістам, що російська компанія Р-Строй почала «роботи» в його будинку в жовтні 2022 року. Тоді було вітряно і сильно дощило, але «робітники» компанії все одно винесли більшу частину вікон, і квартири заливало водою. Нові вікна, які привезли за місяць, виявилися не того розміру. «Робітники» встановили їх догори ногами або так, що вони виступали зі стін. Опалення в будинку не було до кінця лютого, більша частина меблів у квартирах не витримала вологи, підлоги роздулися і прогнулися. Майже за рік після початку «робіт» жителі досі боролися за те, щоб Р-Строй відремонтував їхій будинок і виправив додаткові збитки, завдані їхніми ж «будівельниками», пише FT.

Компанія Р-Строй — одна з фірм, які отримали контракт на «відновлення» зруйнованого росіянами міста. Вона була створена в травні 2022 року — одразу після російського захоплення Маріуполя.

FT описує, як Росія руйнувала Маріуполь і скоювала воєнні злочини, зокрема, завдавши удару по драматичному театру, в якому ховалися цивільні, і по пологовому будинку з вагітними. Інші російські злочини можуть залишитися нерозкритими, бо правоохоронці не мають змоги потрапити в місто, а окупанти намагаються замести сліди. Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначав, що Росія намагається знищити всі докази своїх воєнних злочинів у Маріуполі.

Країна-агресор анонсувала «майстер-план» Маріуполя, який, як стверджувалося, розробили міністерство будівництва та московський Єдиний інститут просторового планування, за два тижні до виходу захисників міста з Азовсталі. «План» обіцяв «розбудову» зруйнованого росіянами міста у 2022−2035 роках, зокрема «відновлення будівель в історичному центрі», «трамвайну та автобусну мережі», «велосипедну інфраструктуру» тощо. Як пише FT, документ росіян ґрунтувався на застарілих українських планах, створених до 2016 року, і не враховував змін, що відбулися за цей час.

«За роки, що передували [повномасштабній] війні, місто впорядкувало бюрократичну систему, інвестувало у сферу послуг та інфраструктуру і створило нові громадські простори. Маріуполь став значно сучаснішим і більш європейським, хоча багато чого ще було попереду. Український мер Маріуполя Вадим Бойко, який зараз перебуває у вигнанні, каже: „Росіяни тягнуть нас назад у радянські часи“», — сказано в статті.

Російські пропагандисти транслювали начебто «відбудову» Маріуполя, а окупанти хизувалися святкуванням дня перемоги та поїздками дітей в зоопарк. Але FT зазначає, що росіяни, які хвалилися «новими» школами та дитячими садочками, насправді відкривали збудовані та практично закінчені українцями об’єкти. Навіть нові автобуси та трамваї з написом Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы виявилися українськими — влада купила їх незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

Через брак водіїв транспорт у захопленому місті ходив із перебоями, опалення в салонах не було, і пасажири скаржилися, що взимку на вулиці тепліше, ніж в автобусі, додав Бірюков. До того ж окупанти проклали трамвайні маршрути без урахування того, куди треба їхати жителям міста.

Гендиректор Transparency International у Росії Ілля Шуманов зазначив, що багато чиновників, яких відправили в Маріуполь, — малодосвідчені представники «найнижчого щабля кар’єрних сходів» чиновництва в країні-агресорі, а будівельні компанії — найчастіше «люди, пов’язані з чиновниками, а не світила будівельного світу».

Микола Трифонов, який очолював управління капітального будівництва в Маріуполі, зазначив, що адекватні будівельні роботи займають не два-три місяці, які пішли у росіян на завершення будівництва деяких багатоквартирних будинків. За його словами, на застигання бетону відвели лише тиждень, а не три, і це призведе до структурних проблем за два-три роки.

Опубліковані в соцмережах відео демонструють, що маріупольці живуть у нелюдських умовах, а російська «реконструкція» тільки погіршила ситуацію. При цьому більшість людей в окупації бояться висловлюватися відкрито, тому ці розповіді маріупольців, найімовірніше, тільки «верхівка айсберга», сказав Шуманов.

У розслідуванні FT зазначено, що контракти, укладені з такими компаніями, як Р-Строй, від імені мінбуду Росії адмініструє напівдержавна організація під назвою Единый заказчик. Судячи з документів, у 2024−2026 роках Единый заказчик має отримати 445 млрд рублів (5 млрд доларів) на розподіл серед субпідрядників, які нібито мають займатися «відновленням» зруйнованої російськими військами інфраструктури. У документах зазначено, що в другій половині 2022 року Р-Строй отримав 37 млн доларів — одна з 22 компаній, яким, як стверджується, виділили гроші.

Журналісти FT знайшли в Маріуполі 55 проєктів, у яких бере участь Р-Строй. Серед них — «реконструкція» стадіону Іллічівець, двох університетських кампусів і десятків житлових будинків на лівому березі.

Мешканці будинків, «відновленням» яких має займатися компанія, скаржаться на відсутність плану робіт, кваліфікованого персоналу та власне ремонту.

Один маріуполець розповів, що його 12-поверховий будинок чекав на початок робіт 483 дні. Як пише FT, понад десять мешканців будинку загинули внаслідок російських обстрілів. Сусіди винесли та закопали тих, кого змогли, але більшість тіл залишилися поховані під будівельними конструкціями й пролежали там до кінця травня, розкладаючись, сказав чоловік. У жовтні 2022 року було проведено «огляд будинку», у листопаді – зроблено «заміри» для заміни вікон, але до зими 2023 року компанія так і не почала відновлювальні роботи. Люди були змушені жити без опалення, із замерзлими трубами, затопленою каналізацією і дірками в бетоні від артилерійських ударів.

Ремонтні роботи «іноді проводилися», але часто були неповноцінними або неякісними, пише FT. При цьому в паспорті об’єкта сказано, що «реконструкцію» будинку мали закінчити до другого кварталу 2023 року. «Капітальна реконструкція» розпочалася в минулому червні та досі триває, сказано в статті. Будівельник із Маріуполя, який працював у компанії, сказав, що проблеми з Р-Строем мають системний характер.

Засновник Р-Строя Костянтин Нурієв надіслав журналістам, як стверджується, копії «22 рукописних листів від мешканців 15 багатоквартирних будинків у Маріуполі з подякою за роботу», достовірність яких FT не змогло перевірити.

Інші жителі Маріуполя змушені доводити, що є власниками квартир, у яких жили до початку повномасштабного вторгнення, йдеться в матеріалі. Одна жінка розповіла, що її змусили отримувати «довідки» в нещодавно відкритих окупантами «судах», щоб підтвердити право власності. Деякі власники квартир в історичному районі Маріуполя з видом на море виявили, що їхні будинки знесли, а на їхньому місці побудували елітне житло. Російські компанії рекламують «люксові» квартири в цих будинках, а законним власникам пропонують житло на околиці міста.

«Сьогодні велика подія… Квартири передають новим мешканцям… але не справжнім», — казав маріуполець на опублікованому в Мережі відео з новим житловим комплексом у центрі захопленого росіянами міста.

Інша жінка сказала FT, що два роки боролася за те, аби зберегти свій дім, і програла — «всі квартири продані».

FT з’ясувало, що Р-Строй пов’язаний з російським фармацевтичним гігантом Р-Фарм, заснованим мільярдером Олексієм Рєпіком, хоча сам він зв’язок заперечує. Серед власників фірми — колишній заступник губернатора сибірського Ханти-Мансійського автономного округу Микола Мількіс, Іван Сибірєв, який до цього займався ресторанним бізнесом і газовою галуззю, Костянтин Нурієв і Валерій Золотухін (гендиректор компанії з будівництва лікарень Петрускі, власниця якої — мати Рєпіка).

Рєпік перебуває під санкціями Великої Британії за «тісні робочі відносини з Путіним». Санкції проти нього також запровадила Канада, але не США чи ЄС. Ні сама компанія, ні її власники зараз не під санкціями.