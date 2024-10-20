FT: Дональд Трампа усе більше викликає занепокоєння щодо свого душевного стану

Дональд Трамп посилив занепокоєння щодо свого психічного стану в суботу, виступивши з вульгарною промовою під час мітингу в Пенсильванії, пише Financial Times.

Трамп розпочав свій мітинг 12-хвилинною промовою, яка включала грубі припущення щодо анатомії покійного гольфіста Арнольда Палмера. Промова була виголошена в регіональному аеропорту Арнольда Палмера, коли республіканський кандидат почав робити свою фінальну промову перед американськими виборцями в штатах, які будуть вирішувати долю Білого дому.

«Коли він приймав душ з іншими професіоналами, вони вийшли звідти і сказали: «Боже мій, це неймовірно», – сказав Трамп, очевидно, натякаючи на геніталії Палмера. «У нас тут дуже витончені жінки, але вони дивилися на Арнольда».

Ці нецензурні висловлювання були лише останніми в низці незвичних виступів під час передвиборчої кампанії, які викликали занепокоєння щодо душевного стану Трампа, який бореться за другий термін на посаді президента. Його союзники-республіканці намагалися заохотити його зосередитися на політичних питаннях, але Трамп продовжував відхилятися від теми.

Цього тижня в міській ратуші в Пенсильванії він завершив захід, включивши музику більш ніж на 30 хвилин і розгойдуючись на сцені вперед-назад, не промовляючи при цьому. Його риторика стає все більш похмурою і вульгарною.

«Ти маєш сказати Камалі Гарріс, що з тебе досить, що ти більше не можеш цього терпіти… ти гівняний віце-президент», – сказав він на мітингу в суботу, маючи на увазі свого суперника від Демократичної партії.

Трамп проводив свій мітинг в той час, як Ілон Маск, один з його найбільших корпоративних прихильників, приїхав до Пенсильванії в рамках окремого заходу, щоб агітувати за кандидата від республіканців.

Під час заходу Маск пообіцяв виділяти по 1 млн доларів щодня до дня виборів випадково обраним виборцям Пенсильванії, які підписали петицію через його комітет політичних дій «Врятуймо Америку» на захист свободи слова та права на носіння зброї, що є дуже неординарним способом отримання підтримки.

«Одна з проблем, з якою ми зіткнулися, полягає в тому, як нам донести до людей інформацію про цю петицію? Тому що старі засоби масової інформації … не будуть про неї повідомляти», – сказав Маск.

Трамп і Гарріс намагаються залучити на свій бік виборців, які ще не визначилися, і переконатися, що їхні прихильники проголосують 5 листопада. Опитування показують, що обидва кандидати майже зрівнялися у вирішальних штатах, що вагаються, а в деяких штатах розпочинається дострокове голосування.

У суботу Харріс проводила передвиборчу кампанію в штаті Джорджія, а в неділю, як очікується, вилетить до Пенсильванії.