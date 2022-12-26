Кримінал

ФСБ заявила, що на кордоні з Брянською областю вбито чотирьох “українських диверсантів”

26 Грудня 2022 18:53
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росія, кордон

ФСБ заявила, що на кордоні України з Брянською областю Росії було вбито “членів української диверсійно-розвідувальної групи”.

Російська спецслужба назвала імена чотирьох громадян України, яких, за її твердженням, було вбито. Цим людям віком від 19 до 38 років.

Ім’я та вік одного з них повністю збігаються з особистими даними члена добровольчого батальйону “Братство” Дмитра Корчинського. За версією російської влади, Корчинський на початку 1990-х років брав участь у бойових діях у Чечні.

У ФСБ стверджують, що вбиті загинули в бою під час спроби прорватися до Росії для “вчинення диверсійно-терористичних актів”.


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