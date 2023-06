Фредді Мерк’юрі міг назвати “Богемну рапсодію” “монгольською”

Ніколи раніше не бачений проект лірики «Bohemian Rhapsody» групи «Queen» свідчить про те, що Фредді Мерк’юрі розглядав можливість дати своєму гімну-опері дещо іншу назву: «Mongolian Rhapsody».

Як передає CNN, відкриття було зроблено після появи 15-сторінкового фоліо текстів, вокальних ліній і гармоній, написаних співаком від руки під час створення свого хіта 1975 року. У верхній частині вступної сторінки Мерк’юрі викреслив слово «монгольська» перед тим, як замінити його відомим тепер «богемська».

Чернетки тексту розкривають інші ідеї, які, здавалося б, були залишені або перероблені, включно з альтернативними рядками, такими як “Time for good-byes now, is this reality” (“Тепер час для прощань, це реальність”).

В іншому місці незнайома версія тексту, що починається “Mama, just killed a man” (“Мамо, (я) щойно вбив людину”), читаємо “Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight” (“Мамо, почалася війна; Я маю йти сьогодні ввечері”).

Інша сторінка містить безладну кількість слів і фраз, деякі з яких згодом з’явилися у фінальній пісні, зокрема «Galileo», «Bismillah» і «Fandango» (тоді як інші, такі як «Matador» і «Belladona», ні), пише CNN.

Рукопис є одним із приблизно 1500 особистих речей співака, які виставлять на аукціон Sotheby’s у Лондоні. Очікується, що лот принесе від 800 000 до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (від 995 000 до 1,5 мільйона доларів), коли у вересні він піде з молотка.