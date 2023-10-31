У Франції затримали російського олігарха Кузьмичова — співвласника Альфа-Груп

У Франції затримали підсанкційного співвласника Альфа-Груп російського олігарха Олексія Кузьмичова у справі про відмивання грошей. Про це повідомляє Le Mond, посилаючись на джерела й Національну фінансову прокуратуру.

За даними видання, на віллі Кузьмичова в Сен-Тропе та в помешканні у Парижі у вівторок зранку, 31 жовтня, провели обшуки, а напередодні — його заарештували.

До обшуків залучили близько 60 людей, на місцях виявили «пачки грошей», пише Le Mond.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кузьмичов потрапив під санкції Євросоюзу, Великої Британії та США. У Європі його вважають «одним із найвпливовіших людей у Росії», який має гарні зв’язки з диктатором Володимиром Путіним.

Санкцій теоретично мали призвести до арешту майна олігарха і заборони на в’їзд до ЄС, проте, за даними Le Monde, на момент їх запровадження він уже перебував на території Франції та має там «сімейні зв’язки».

Після запровадження обмежень Кузьмичов вийшов із ради директорів усіх компаній у складі Альфа-Груп та передав свій пакет акцій Альфа-банку партнеру Андрію Косогову. Торік олігарх втратив $1,8 млрд, зараз його статки оцінюють у $6,4 мільярда.