Франція та Україна цього тижня домовлятимуться про навчання українських пілотів

Париж розглядає запит України щодо підготовки пілотів винищувачів, повідомляє Politico з посиланням на джерело в Міноборони Франції. За даними видання, міністри оборонних відомств Франції та України мають обговорити це під час телефонної розмови цього тижня.

Голова комітету з оборони Франції у Національній асамблеї Тома Гасію в бесіді з Politico висловив думку, що навчати українських пілотів на французьких винищувачах має сенс, якщо Париж ухвалить рішення про надання Києву літаків.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключати можливості постачання винищувачів Україні, але тільки в тому випадку, якщо це не призведе до ескалації і не зашкодить обороноздатності французької армії.