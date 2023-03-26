Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання

Із серпня 2022 року Франція відправила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Серед обладнання – генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

У березні цього року з Франції надійшли 1389 конвекторів та 11 генераторів, їх надала французька громадська організація “Електрики без кордонів”.

«Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.