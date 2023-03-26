Економіка

Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання

26 Березня 2023 16:17
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допомога, франція

Із серпня 2022 року Франція відправила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою 183 тонни.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Серед обладнання – генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз’єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

У березні цього року з Франції надійшли 1389 конвекторів та 11 генераторів, їх надала французька громадська організація “Електрики без кордонів”.

«Ми дякуємо Франції за допомогу енергетичному сектору України. Отримане обладнання використовується для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.


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