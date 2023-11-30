Політика

Франція наступного року збільшить постачання боєприпасів до України

30 Листопада 2023 12:38
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франція, зброя

Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у 2024 році, зокрема збільшить постачання боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба міністра оборони України Рустема Умєрова.

Так, під час зустрічі української та французької делегацій у Києві йшлося про можливості посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.

Сторони обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську. 

“Цього тижня ми вже отримали кошти й здійснимо проплати на додаткову закупівлю САУ “Цезар”. Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат”, – наголосив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який брав участь у зустрічі як член української делегації.

Своєю чергою Інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док запевнив, що Франція докладає всіх зусиль, аби допомогти Україні.

“Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів”, – сказав він.


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