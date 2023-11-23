Політика

Фракція “Слуга Народу” призупинила членство депутата Одарченка, якого підозрюють у хабарництві

23 Листопада 2023 18:50
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слуга народу, корупція

Членство народного депутата Андрія Одарченка у фракції «Слуга Народу» тимчасово призупинили на час проведення розслідування НАБУ.

Про це hromadske повідомили у пресслужбі фракції «Слуга Народу».

Як пояснили у фракції, це «стандартна процедура», яка застосовується в подібних випадках. Остаточне рішення щодо Одарченка буде ухвалене за результатами слідства.

«Але ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», — зазначили у фракції «Слуга Народу».

Правоохоронці повідомили Андрію Одарченку про підозру у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення Мустафу-Масі Найєма.

За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, що в еквіваленті становить 50 тисяч доларів. В обмін депутат просив сприяння в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.


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