Програми Pin-Up Foundation спрямовані на допомогу українцям, які найбільше її потребують, детальніше про це описано на сайті https://interfax.com.ua/news/press-release/906341.html. Pin-Up команда об’єднує волонтерів, професіоналів та неурядові організації для кращого майбутнього України.

Фонд Pin-Up – це благодійна організація, яка була заснована Мариною Ільїною для об’єднання волонтерів, професіоналів та неурядових організацій з метою допомоги у розвитку України та підтримки соціально незахищених категорій населення. Далі поговоримо більш детально про діяльність благодійного фонду.

Основні напрямки діяльності організації

Pin-Up команда активно займається різними напрямками діяльності:

Допомога постраждалим від війни. Благодійність Pin-Up реалізує різноманітні програми допомоги тим, хто постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Волонтери надають гуманітарну допомогу переселенцям та мешканцям прифронтових громад. Їм передаються продуктові набори, засоби гігієни та інші необхідні речі.

Підтримка процесів відбудови країни. Надається підтримка та допомога ВЦА та міським адміністраціям з відновлення громад.

Допомога медичним закладам. Програми Pin-Up Foundation допомагають медичним установам за запитами. Волонтери допомагають закупити необхідне обладнання та медикаменти, витратні матеріали, завдяки чому поліпшується якість медичного обслуговування.

Варто зазначити, що фонд вже встиг довести свою ефективність численними благодійними ініціативами.

Діяльність Pin-Up Foundation

Команда Pin-Up здійснила низку важливих і значущих проєктів, спрямованих на допомогу співгромадянам. У 2022 та 2023 році фонд активно допомагав українцям, постраждалим від російської агресії. Переважно це були багатодітні родини, переселенці, малозабезпечені сім’ї, пенсіонери та інші незахищені категорії населення.

Особливо волонтери фонду включились в роботу під час блекаутів. Наприклад, фонд допоміг облаштувати 5 пунктів обігріву у Харкові, забезпечивши їх генераторами, буржуйками, конвекторами, прожекторами, термоподами, тепловими подушками та аптечками.

Фонд не припиняє своєї роботи та продовжує надавати допомогу постраждалим від війни українцям. Зокрема, варто згадати гуманітарно-рятувальну операцію волонтерів до Херсону, куди було доставлено 10 тонн води, медикаментів, 5 тонн корму для тварин, харчові продукти та інші необхідні речі. Також команда фонду брала активну участь в евакуації людей та тварин, що постраждали через підтоплення й залишилися без власних домівок.

Проєкт Line-Up

Задля допомоги українцям фонд запустив гуманітарний Pin-Up проєкт Line-Up, в рамках якого волонтери закуповують харчові продукти, гігієнічні товари, медикаменти, вибудовують найбезпечніший маршрут і розвозять гуманітарну допомогу мешканцям прифронтових громад, а про свою діяльність звітують на сторінці фонду https://www.instagram.com/pinup.foundation/ в Instagram. Ця ініціатива дозволяє максимально швидко реагувати на нагальні потреби людей, що перебувають в населених пунктах України, які знаходяться найближче до фронту.

Фонд продовжує підтримувати українців, закуповуючи гуманітарну допомогу, й реалізовувати численні благодійні ініціативи. Внесок команди у життя українців, постраждалих від воєнних дій, вже сьогодні допомагає у розбудовуванні кращого майбутнього для України.