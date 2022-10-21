Економіка

Фон дер Ляйєн запропонувала ЄС виділяти Україні по 1,5 млрд євро щомісяця

21 Жовтня 2022 17:47
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допомога, Євросоюз

Євросоюз розглядає ідею про виділення Україні по 1,5 млрд євро щомісяця, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції у Брюсселі.

“Загалом за наступний рік ця цифра склала б 18 млрд євро, – сказала вона. – Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм”.

За її словами, це дозволило б дбати про “передбачуваний, стабільний і надійний потік коштів” для України.

У заяві Ради ЄС за підсумками саміту у Брюсселі міститься заклик до Єврокомісії своєчасно виділити обіцяні Україні 3 млрд євро макрофінансової допомоги.

“Рада ЄС закликає до своєчасного надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, що залишилися, пропонує Єврокомісії подати, а Раді – опрацювати, більш структурне рішення для надання допомоги Україні”, – наголошується в заяві.

Рада ЄС вважає, що для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку має використовуватися весь потенціал угоди про асоціацію та поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.


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