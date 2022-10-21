Фон дер Ляйєн запропонувала ЄС виділяти Україні по 1,5 млрд євро щомісяця

Євросоюз розглядає ідею про виділення Україні по 1,5 млрд євро щомісяця, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції у Брюсселі.

“Загалом за наступний рік ця цифра склала б 18 млрд євро, – сказала вона. – Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм”.

За її словами, це дозволило б дбати про “передбачуваний, стабільний і надійний потік коштів” для України.

У заяві Ради ЄС за підсумками саміту у Брюсселі міститься заклик до Єврокомісії своєчасно виділити обіцяні Україні 3 млрд євро макрофінансової допомоги.

“Рада ЄС закликає до своєчасного надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, що залишилися, пропонує Єврокомісії подати, а Раді – опрацювати, більш структурне рішення для надання допомоги Україні”, – наголошується в заяві.

Рада ЄС вважає, що для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку має використовуватися весь потенціал угоди про асоціацію та поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.