Флориду охопив ураган “Хелен”: є жертви

На південно-східному узбережжі штату Флорида у США вирує ураган “Хелен”. Щонайменше троє людей загинули. Через стихію понад мільйон людей залишилися без електрики.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними губернатора штату Флорида Рона Десантіса, одна людина загинула після того, як дорожній знак упав на автомобіль, що їхав міжштатною автомагістраллю № 4 – неподалік від міста Ібор-Сіті.

Десантіс також поінформував, що швидкість вітру досягала 225 кілометрів на годину й висловив побоювання, що загиблих може бути більше – про них стане відомо, коли рятувальники розпочнуть роботу у міру відступу стихії.

Як повідомив телеканалу мер міста Аламо (штат Джорджія) — двоє людей загинули після того, як потрапили в торнадо, спричинене ураганом “Хелен”.

Ураган “Хелен” зійшов на берег поблизу міста Перрі, штат Флорида і його кваліфікували як шторм категорії 4. Він став 14-м за потужністю у США за всю історію спостереження. У шістьох штатах оголошено надзвичайний стан.