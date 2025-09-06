Fitch погіршило прогноз кредитного рейтингу Польщі

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило прогноз кредитного рейтингу Польщі з «стабільного» на «негативний», попередивши про зростання ризиків для державних фінансів країни. Рейтинг залишається на рівні А-, однак аналітики не виключають його зниження у майбутньому, пише Bloomberg.

Причиною такого рішення стало збільшення бюджетного дефіциту, який у 2024-2025 роках може в середньому становити 6,7% ВВП, а також відсутність дієвої стратегії скорочення витрат. За даними Fitch, політичні суперечності у Варшаві ускладнюють ухвалення необхідних рішень.

Реклама

Реклама

Уряд Дональда Туска заявляє, що пріоритетом залишається фінансування оборони та інвестицій, але це швидко збільшує державний борг. За оцінками Мінфіну, у 2026 році він може сягнути 52,6% ВВП, наблизившись до законодавчої межі у 55%, після якої діють обмеження на нові витрати.

Міністр фінансів Анджей Доманський назвав рішення Fitch «попереджувальним сигналом» і звинуватив президента Кароля Навроцького у блокуванні ключових законів, які могли б допомогти у фіскальній консолідації.

Попри застереження рейтингових агентств, фінансові ринки відреагували спокійно: прибутковість доларових облігацій Польщі з погашенням у 2034 році впала до найнижчого рівня з жовтня, а злотий залишається однією з найсильніших валют серед країн, що розвиваються.

Оцінку Польщі від Moody’s очікують пізніше цього місяця, а S&P — у листопаді.