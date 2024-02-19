Finsfera: ваша мікрофінансова організація зі швидкими та доступними кредитами

Багато людей іноді стикаються із ситуацією, коли необхідно отримати невелику позику на короткий термін. Наприклад, потрібно зробити вигідну покупку, хтось захворів із членів сім’ї, необхідно виконати ремонт автомобіля тощо. Люди вирішують ці проблеми по-різному – одні звертаються до друзів та близьких, інші намагаються закласти цінності у ломбард тощо. Однак далеко не всі знають, що існує просте і вигідне рішення – отримати кредит у мікрофінансовій організації Finsfera.ua

Отримати тут позику можна будь-якої миті, незалежно від дня тижня та часу доби. Причому для цього вам знадобиться не більше 15-30 хвилин. При цьому ви матимете справу з компанією, яка працює офіційно на основі ліцензії від НБУ.

Мікрокредит від Finsfera – як його отримати

Finsfera є зручним онлайн-сервісом, де подання заявки та отримання кредиту здійснюється в автоматичному режимі. При цьому до клієнта пред’являються мінімальні вимоги для отримання кредиту – вік не менше 18 років, а також наявність паспорта та ІПН. Крім того, потрібна банківська карта, на яку будуть зараховані кошти.

Сам процес оформлення кредиту включає всього кілька кроків:

Вибір умов кредитування. Підтвердження контактних даних; Прив’язка картки; Авторизація через сервіс BankID; Надсилання особистих даних на перевірку; Укладання договору на пару кліків.

Кредитні кошти надходять майже моментально після укладання договору. Оскільки Finsfera має інтуїтивно-зрозумілий і доброзичливий інтерфейс, оформити кредит не складе навіть новачкам.

Переваги компанії Finsfera

Крім зручності та високої швидкості обслуговування, сервіс має низку інших важливих переваг:

умови кредитування чесні та прозорі – ви побачите реальну суму до повернення ще до оформлення кредиту;

Finsfera рідко відхиляє запити клієнтів щодо надання позики;

вигідна пропозиція для нових клієнтів – кредит під 0,01% на день;

служба підтримки працює цілодобово;

Завдяки таким умовам, Finsfera користується значною популярністю, що свідчить про її позитивну репутацію.

Хто може отримати кредит у Фінсфера

У МФО, як згадувалося вище, клієнти мають набагато більше шансів, ніж у банках. Наприклад, у Finsfera кредит можуть отримати:

пенсіонери та пільговики;

люди, які працюють неофіційно;

фрілансери;

студенти та інші групи населення, яким часто відмовляють банки.

Якщо ви будете погашати кредит вчасно, МФО Finsfera стане для вас надійним партнером, готовим будь-якої миті підтримати фінансово, коли це потрібно. У нинішній нестабільній ситуації це може бути дуже важливим!