Фінляндія з 2025 року заборонить імпорт російського СПГ

Міністр клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кай Мюккянен повідомив, що уряд готується з 2025 року заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це пише видання Helsingin Sanomat.

Рух танкерів із російським СПГ до терміналів Порі та Торніо може зупинитися вже наступного року.

“Я не хочу обіцяти конкретну дату, але сподіваюся, що наступного року ми опинимося в ситуації, коли запровадять цю заборону”, — сказав фінський посадовець.

Фінська державна компанія Gasum поки що продовжує імпортувати скраплений газ з Росії, попри війну в Україні. Компанія пояснює це довгостроковим контрактом з російським “Газпромом”.

“Gasum як покупець зобов’язаний щороку сплачувати «Газпрому» певну кількість газу, незалежно від того, чи будуть постачання, чи ні. Якби компанія вирішила не купувати цей газ, вона все одно була б зобов’язана заплатити за нього, відповідно до контракту”, – йдеться на сайті компанії.

Ситуацію можна розв’язати реформою газового ринку ЄС, про яку держави-члени Євросоюзу та Європарламент домовилися на початку грудня. Реформа дає змогу забороняти імпорт російського та білоруського трубопровідного газу та СПГ з міркувань безпеки.

Латвія та Литва вже заборонили імпорт російського газу національними рішеннями, але Фінляндія хотіла дочекатися вступу в силу реформи газового ринку.

“Було б найпростіше, якби ЄС прийняв спільне рішення щодо цього [СПГ], але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути ухвалено в ЄС”, — підсумовує міністр Кай Мюккянен.

Росія — четвертий у світі виробник СПГ після США, Катару та Австралії. РФ прагне збільшити свою частку на світовому ринку та збільшити обсяг виробництва до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року. Наприкінці 2023 року Reuters писав, що Росія почала відчувати на собі санкції США щодо постачань скрапленого газу.