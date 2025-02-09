Суспільство

Фінляндія стежить за ситуацією, пов’язаною з вибухом на російському танкері в порту Усть-Луга
9 Лютого 2025 18:22
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Ілюстративне фото / Фото Yle
Ілюстративне фото / Фото Yle

Фінляндія стежить за ситуацією з пошкодженням російського танкера в порту Усть-Луги Ленінградської області у неділю, 9 лютого. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив у соціальних мережах, що його країна зміцнила свої можливості реагування на випадки витоку нафти після інциденту.

Морська охорона Фінської затоки повідомила радіостанції Yle, що фінська сторона наразі не має підтвердженої інформації про надзвичайну ситуацію в російському порту Усть-Луги.

Між тим, прикордонна охорона направляє до Фінської затоки патрульні літаки через НП на навантаженому мазутом танкері Koala.

“У цей район направляються літаки Прикордонної охорони”, – повідомили фінські прикордонники в сервісі мікроблогів Х.

У відомстві підкреслили, що фінська сторона посилила готовність до реагування на розливи мазуту, а також має намір отримати додаткову інформацію про НП.

На борту російського нафтового танкера, пришвартованого в балтійському порту Усть-Луги, в неділю стався вибух. Про повідомило російське морське агентство. Там також уточнгили, що вибух не спричинив жертв і не призвів до витоку палива.

Російські ЗМІ повідомили, що машинне відділення танкера Koala під прапором Антигуа і Барбуди було пошкоджене, внаслідок чого стався вибух. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що на танкері стався техногенний інцидент під час запуску двигуна. Екіпажу вдалося покинути судно і дістатися до берега. Після вибухів у машинному відділенні танкер почав заповнюватися водою. Російські служби з’ясовують причини інциденту.


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