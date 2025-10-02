Financial Times: У ЄС не домовилися щодо кредиту Україні на 140 млрд євро

На саміті в Копенгагені 1 жовтня лідери ЄС не досягли прогресу щодо надання Україні кредиту на €140 млрд за рахунок заморожених російських активів. Частина країн висловила заперечення та занепокоєння правовими наслідками.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит у грошовому еквіваленті заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійській фінансовій установі Euroclear. У разі, якщо РФ відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Напередодні під час обговорення плану різні лідери ЄС зазначили, що готові погодитися із загальним принципом, однак комісія повинна детальніше вивчити правові та фінансові наслідки.

Це призупинило процес, тому, як зазначає FT, малоймовірно, що Єврокомісія представить офіційну юридичну пропозицію лідерам ЄС на їхній наступній зустрічі в Брюсселі через три тижні, враховуючи масштаб технічної роботи, яку потрібно виконати.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер тепер вимагає, щоб ЄС “взаємно розподілив” ризик розміщення заморожених активів у бельгійському Euroclear та надав більше правового захисту на випадок, якщо Москва подасть позов проти країни. Де Вевер висловився проти пропозиції з кредитом Україні на закритому засіданні, але не спілкувався з журналістами ані до, ані після.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у країнах ЄС сягає майже €211 млрд. Загалом Євросоюз разом із країнами G7 та Австралією заблокували приблизно €260 млрд у вигляді готівки та цінних паперів.

У жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила рішення про надання Україні кредиту до €35 млрд. Ці кошти стали внеском блоку в ініціативу G7 щодо передачі Україні $50 млрд (€45 млрд) кредиту, який має погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Невдовзі після цього країни G7 погодили кредит для України на $50 млрд, джерелом якого стали доходи від активів Росії. Внесок США у цей пакет становив $20 млрд.

29 серпня Єврокомісія почала розробку механізму, що дозволить перевести близько €200 млрд заблокованих російських коштів. Розглядається варіант їхнього переведення у “спеціальний цільовий холдинг”, підтриманий країнами G7. Водночас ЄС планує виплатити €18 млрд уже до кінця року, що потребує нового рішення щодо використання цих активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня оголосив про виділення £1 млрд із доходів від заморожених російських активів для закупівлі військової допомоги Україні.