Суспільство

Фільм “Вся краса та кровопролиття” Лори Пойтрас отримав “Золотого лева” у Венеції

11 Вересня 2022 10:14
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Власником “Золотого лева”, головної нагороди Венеціанського кінофестивалю, стала картина “Вся краса та кровопролиття” американської режисерки Лори Пойтрас.

Церемонія нагородження 79-го Міжнародного Венеціанського кінофестивалю відбулася на головному майданчику найстарішого кіноогляду на острові Лідо. За головний приз боролися 23 картини.

Власником “Срібного лева” став італієць Лука Гуаданьїно за картину “Цілком і повністю” .

Гран-прі журі було відзначено фільм “Святий Омер” режисера Еліс Діоп із Франції. Також француженка стала володарем нагороди фестивалю “Лев майбутнього”.

Найкращим актором і володарем “Кубка Вольпі” став Колін Фаррел за роль у фільмі “Банші Інішеріна” режисера Мартіна Макдона, а “Кубок Вольпі” за найкращу жіночу роль дістався Кейт Бланшетт, яка зіграла у картині “Тар” Тодда Філда.

Приз за найкращий сценарій отримав Мартін Макдон за фільм “Банші Інішеріна”, спецприз журі Венеціанського кінофестивалю отримав іранський режисер Джафар Панахі за кінострічку “Ніяких ведмедів”.

Премію імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют отримала актриса Тейлор Рассел за фільм “Цілком і повністю” Гуаданьїно.

79-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль проходив із 31 серпня по 10 вересня.


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