Філашкін у День Донецька: ми повернемо місто разом з українським життям і свободою

31 серпня, у день, коли до 2014 року Донецьк відзначав День міста, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін звернувся до жителів регіону.

Він наголосив, що обов’язково настане день, коли українські прапори знову замайорять на площах і вулицях Донецька. За його словами, це буде складний і водночас радісний момент, адже разом із поверненням міста Україна поверне людям і нормальне життя.

«Це буде життя, де паспорт — гарантія прав і свобод, а не умова виживання. Життя, де не страшно гуляти з дітьми, говорити українською, слухати улюблену музику та висловлювати свою думку», — зазначив Філашкін.

Він підкреслив, що сила Донецька — у його мешканцях, які понад 11 років чинять спротив окупації, ризикуючи власним життям. «З твоїм днем, Донецьк. Тримаємось, віримо, задля цього і працюємо», — додав очільник області.