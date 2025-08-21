Фіктивні довідки, хабарі у вишах і трансфери за кордон: СБУ викрила п’ять схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки та Національна поліція заблокували п’ять схем ухилення від мобілізації, які діяли у центральних, південних та західних регіонах України. Організаторів оборудок, що підробляли документи або переправляли ухилянтів за кордон, затримано та повідомлено про підозру.

Про це повідомили в СБУ.

Затримано організаторів оборудок, які підробляли документи для уникнення призову або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

На Черкащині затримано 48-річного заступника декана одного з університетів регіону, який за хабарі влаштовував ухилянтів на навчання до свого вишу. Перебуваючи у складі приймальної комісії, доцент безпідставно ставив клієнтам прохідні бали за результатами вступних іспитів, що дозволяло їм отримати відстрочку від мобілізації.

У Золотоніському районі області затримано ще одного ділка. Щодо 33-річного чоловіка вже триває розслідування за аналогічні злочини. Перебуваючи під домашнім арештом, зловмисник продовжив продавати ухилянтам фіктивні меддовідки про інвалідність. Для оформлення підробки він залучав своїх знайомих серед лікарів.

На Миколаївщині затримано одесита, який перевозив військовозобов’язаних до південно-західного кордону. Далі ухилянтам пропонували “трансфер” до сусідньої країни в кузові вантажного авто, що експортувало продукти харчування.

На Полтавщині затримано 56-річного жителя Кременчука, який у власній типографії виготовляв фіктивні довідки про “бронювання”. Безпосередньо у Полтаві викрили 44-річного безробітного, що “зливав” у Телеграм-канали геолокації ТЦК та Національної поліції.

На Львівщині затримано ділка, який торгував “безпечним” маршрутом втечі за кордон через один із пунктів пропуску в регіоні. Крім того, зловмисник обіцяв клієнтам зняти їх з розшуку в ТЦК.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через держкордон України;

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.