Федоров попередив, що окупанти збільшать терор місцевих на ТОТ

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни на ТОТ збільшать терор місцевих перед псевдовиборами Путіна

Про це пише Еспресо з посиланням на Telegram Федорова.

“Мешканцям ТОТ треба готуватися до терору – на найближчі півтора місяці окупанти включають режим посиленої фільтрації для підготовки чергового фарсу під назвою вибори”, – написав Федоров.

Він зазначив, що на вулицях посилено перевірятимуть документи і телефони.

Також збільшиться кількість обшуків і безпідставних звинувачень у “тероризмі”, щоб “показувати кремлівському начальству свою роботу”.

“На людей литимуть ще більше пропаганди – в надії, що мешканці в ній захлинуться повірять в те, що “росія тут навсєгда”. Загарбники називають це антитерористичними заходами, проте наші мешканці точно називають все своїми іменами: росія- країна-терорист, а окупанти – вбивці”, – зазначив міський голова Мелітополя.