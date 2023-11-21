Федоров дав рекомендації щодо сталого інтернет-з’єднання під час блекауту

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

Про це повідомив віце-прем’єр України Михайло Федоров.

“Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку”, – написав міністр у соцмережі.

За його словами, для цього користувачу потрібно: