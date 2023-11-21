Техно

Федоров дав рекомендації щодо сталого інтернет-з’єднання під час блекауту

21 Листопада 2023 14:27
читать на русском →
інтернет, блекаут

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, підʼєдналися 158 тисяч нових абонентів.

Про це повідомив віце-прем’єр України Михайло Федоров.

“Раджу кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет. Це основа вашої ефективності взимку”, – написав міністр у соцмережі.

За його словами, для цього користувачу потрібно:

  • уточніть у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;
  • якщо відповідь вас не влаштує, знайдіть найближчого й подайте заявку на підключення;
  • забезпечте Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2023 15:30

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги
21 Листопада 2023 15:11

Словацькі перевізники також почали блокувати кордон
21 Листопада 2023 14:11

ЗСУ помстилися за 128-у бригаду
21 Листопада 2023 13:34

Хтось намагається зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ
21 Листопада 2023 13:02

УЗ презентувала новий графік руху поїздів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки