Економіка

FAZ: Більше ніяких нових грошей для України
17 Серпня 2024 14:36
читать на русском →
допомога, зброя, німеччина
Німецька зброя, така як самохідна гаубиця 2000, допомагає Україні в її боротьбі за виживання. Тепер Берлін хоче урізати гроші на боєприпаси та постачання озброєнь / Фото Frankfurter Allgemeine Zeitung

Згідно з поточним бюджетним плануванням правлячої коаліції Німеччини, Києву може бути надано тільки ту військову допомогу, яка вже затверджена. Про це міністр фінансів Крістіан Лінднер поінформував міністерство оборони ФРН, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання, у листі від 5 серпня він попросив міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити виділення грошей Україні та забезпечити «дотримання верхніх меж» бюджетних витрат.

При цьому всі раніше узгоджені виплати мають надійти Києву. Це ж стосується, зокрема, озброєння.

У 2024 році Берлін має виділити на підтримку України 8 млрд євро.

Запланований максимальний ліміт на 2025 рік удвічі менший і становить 4 млрд євро.

«Бюджет уже розплановано, а додаткові заявки Міноборони ФРН більше не будуть задовольнятися на вимогу канцлера Олафа Шольца», – пише FAZ.

Водночас німецький уряд працює з країнами G7 над тим, щоб відкрити для України фінансування за рахунок використання російських заморожених активів.


Актуальне відео
ТОП-новини
17 Серпня 2024 17:45

Всеукраїнська рада церков підтримала заборону церкви Московського патріархату
17 Серпня 2024 17:12

Сили оборони стримують натиск окупантів на Покровському напрямку і вже відбили 25 атак
17 Серпня 2024 16:38

70 відсотків військовозобов’язаних жителів Харкова та області оновили свої військово-облікові дані
17 Серпня 2024 14:36

FAZ: Більше ніяких нових грошей для України
17 Серпня 2024 13:54

Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках контрольована – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки