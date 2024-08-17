FAZ: Більше ніяких нових грошей для України

Згідно з поточним бюджетним плануванням правлячої коаліції Німеччини, Києву може бути надано тільки ту військову допомогу, яка вже затверджена. Про це міністр фінансів Крістіан Лінднер поінформував міністерство оборони ФРН, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання, у листі від 5 серпня він попросив міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити виділення грошей Україні та забезпечити «дотримання верхніх меж» бюджетних витрат.

При цьому всі раніше узгоджені виплати мають надійти Києву. Це ж стосується, зокрема, озброєння.

У 2024 році Берлін має виділити на підтримку України 8 млрд євро.

Запланований максимальний ліміт на 2025 рік удвічі менший і становить 4 млрд євро.

«Бюджет уже розплановано, а додаткові заявки Міноборони ФРН більше не будуть задовольнятися на вимогу канцлера Олафа Шольца», – пише FAZ.

Водночас німецький уряд працює з країнами G7 над тим, щоб відкрити для України фінансування за рахунок використання російських заморожених активів.