Фахівець з кібербезпеки Євген Шевцов та Нацполіція попереджають: шахраї маскуються під банки, щоб викрасти ваші дані

Фахівець з кібербезпеки Євген Шевцов та Національна поліція України (Нацполіція) закликають громадян бути особливо уважними до телефонних дзвінків та SMS-повідомлень нібито від банків. Шахраї дедалі частіше використовують метод підміни номерів телефону, щоб імітувати контакт від справжніх фінансових установ.

«Зловмисники можуть зателефонувати або надіслати повідомлення, які виглядають переконливо — вказується назва банку, логотип, стандартні фрази та навіть використовується справжній номер банку. Насправді ж це — шахрайський прийом, спрямований на викрадення ваших особистих даних», – каже Євген Шевцов.

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Фахівець з кібербезпеки наголошує: завжди перевіряйте інформацію — передзвоніть на офіційний номер банку, не повідомляйте PIN-коди, CVV або коди з SMS, а також не натискайте на підозрілі посилання в повідомленнях.

Євген Шевцов радить: якщо ви стали жертвою шахраїв або отримали підозріле повідомлення — зверніться до Кіберполіції та повідомте свій банк. Чим швидше ви відреагуєте, тим більше шансів уникнути втрати коштів.

Проте як зазначає фахівець з кібербезпеки, українці, які постраждали від шахрайства з банківськими картками, можуть скористатися процедурою чарджбеку, щоб повернути свої кошти, не звертаючись до поліції.

«Якщо гроші списали шахраї через інтернет, клієнт має право ініціювати оскарження транзакції. Ця процедура дозволяє повернути кошти, якщо продавець виявився шахраєм або не виконав свої зобов’язання після онлайн-покупки. Щоб запустити цей процес, потрібно звернутися до банку, який випустив вашу картку, протягом 120 днів з моменту операції. Банк проведе власну перевірку, і якщо підтвердиться, що це було шахрайство, гроші можуть повернути. Важливо знати, що правоохоронні органи зазвичай цим не займаються – це відповідальність банків та платіжних систем», – каже Євген Шевцов, додаючи, що якщо дані картки потрапили до шахраїв — потрібно негайно блокувати її, інакше спроби крадіжки продовжуватимуться.