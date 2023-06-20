Етапи професійної гігієни зубів

Професійна гігієна відіграє важливу роль у підтримці здоров’я зубів та ясен. Це процедура, яка виконується в кріслі дантиста, та забезпечує ретельне очищення емалі від нальоту, зубного каменю. Саме останні — найчастіша причина розвитку карієсу та захворювань ясен. Ми поцікавилися у стоматологічній клініці DentaDerm, як проводиться професійна чистка зубів, та як часто її потрібно робити.

Як проводиться гігієна ротової порожнини?

Перший етап перед будь-якою стоматологічною процедурою — це огляд та діагностика. Професійна гігієна тут не стала винятком. Стоматолог оглядає ротову порожнину, оцінює її стан, перевіряє наявність карієсу, руйнування емалі та проблем з яснами. Лікар також може зробити рентгенівські знімки, щоб виявити потенційні проблеми, які не видно “неозброєним оком”.

Після огляду, виконуються:

Індикація зубного нальоту за допомогою спеціальних засобів. Так лікар може виявити найбільш проблемні місця, які потребують особливої уваги.

Очищення зубів та ясен за допомогою апарата AirFlow. Під дією струменя повітря, порошку та води видаляються м’які зубні відкладення, пігментований наліт.

Ультразвукове чищення зубів. Під час цього етапу стоматолог використовує спеціальний прилад, який видаляє зубний наліт та камінь, накопичений на поверхні зубів та між яснами. Цей процес не тільки покращує зовнішній вигляд зубів, але й допомагає запобігати розвиткові карієсу та захворювань ясен.

Полірування зубів. Після ультразвукового чищення зубів лікар переходить до етапу полірування. Полірування зубів допомагає видалити залишкові нальоту та забезпечує гладку поверхню емалі.

За необхідністю, додатково може проводитися ремінералізація емалі з використанням спеціальних препаратів.

Останній етап професійної гігієни зубів — навчання пацієнта правильній домашній гігієні. Лікар або гігієніст ділиться порадами щодо правильного чищення зубів, використання зубної нитки. Також фахівець допоможе вам обрати правильні засоби для домашнього догляду за ротовою порожниною: пасту, ополіскувач. Відвідувати професійну гігієну необхідно 1 раз на 6 місяців.

Чи потрібна професійна гігієна дітям?

Так, звичайно. Молочні зуби — чутливі та вразливі. Вони схильні до хвороб та пошкоджень навіть більше, ніж постійні. Саме тому, дуже важливо з дитячого віку привчати малюка до правильного догляду за ротовою порожниною. А також прививати дитині корисну звичку відвідувати дантиста профілактично.

У підсумку, зауважимо, що професійна гігієна зубів є важливою запорукою збереження здоров’я порожнини рота. Вона допомагає запобігти розвиткові карієсу, захворюванням ясен та іншим проблемам, які можуть впливати не лише на вашу усмішку, а й на загальне здоров’я.