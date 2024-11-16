Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Естонії ухвалив пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про надання Україні нового пакета військової допомоги, повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.

Як зазначається, пакет буде сформовано зі запасів естонських Сил оборони, з урахуванням потреб України, але так, щоб не зашкодити обороноздатності Естонії. До складу допомоги увійдуть військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту та різні типи боєприпасів.

«Це не останній пакет допомоги. Незабаром ми розпочнемо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка допоможе Україні отримати підтримку у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це підтримає не лише Україну, а й економіку та безпеку Естонії», – підкреслив Певкур.

У березні Естонія оголосила про пакет військової допомоги для Києва вартістю 20 мільйонів євро.

Естонія є лідером серед партнерів України за обсягом допомоги відносно свого ВВП.