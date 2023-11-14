Спорт

Еритрея відмовилася грати у відборі на ЧС-2026 через побоювання про втечу футболістів

14 Листопада 2023 13:37
читать на русском →
футбол

Збірна Еритреї з футболу відмовилася від участі у відборі на чемпіонат світу-2026. Континентальні кваліфікаційні змагання стартують 15 листопада.

Еритрея взяла участь у жеребкуванні відбіркового турніру. Та потрапила до однієї групи з чинним півфіналістом Мундіалю Марокко та володарем південно-африканського Кубка КОСАФА Замбією, серед інших команд.

Натомість еритрейська збірна передчасно знялася з відбору за рішенням місцевої футбольної федерації. Причини для такого рішення з посиланням на власні джерела наводить видання The Guardian.

Журналісти повідомляють, що в Еритреї побоюються втечі футболістів з табору збірної та пошуку ними політичного прихистку за кордоном.

Через відсутність в країні стадіону, що відповідає вимогам Африканської конфедерації футболу для організації міжнародних матчів, збірна Еритреї змушена проводити всі свої матчі за кордоном.

Після підготовки до матчів члени футбольної федерації Еритреї спробували переконати членів уряду відпустити збірну на відбіркові поєдинки. Але запити відкинув Земеде Текле, державний комісар з питань культури та спорту.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Листопада 2023 16:51

Умєров оголосив результати розслідування загибелі бійців 128-й ОГШБр
14 Листопада 2023 13:50

Царьову оголосили нову підозру
14 Листопада 2023 13:03

Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор
14 Листопада 2023 12:34

У Львівській політехніці проходить мітинг студентів за відставку Фаріон
14 Листопада 2023 11:42

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки