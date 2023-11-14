Еритрея відмовилася грати у відборі на ЧС-2026 через побоювання про втечу футболістів

Збірна Еритреї з футболу відмовилася від участі у відборі на чемпіонат світу-2026. Континентальні кваліфікаційні змагання стартують 15 листопада.

Еритрея взяла участь у жеребкуванні відбіркового турніру. Та потрапила до однієї групи з чинним півфіналістом Мундіалю Марокко та володарем південно-африканського Кубка КОСАФА Замбією, серед інших команд.

Натомість еритрейська збірна передчасно знялася з відбору за рішенням місцевої футбольної федерації. Причини для такого рішення з посиланням на власні джерела наводить видання The Guardian.

Журналісти повідомляють, що в Еритреї побоюються втечі футболістів з табору збірної та пошуку ними політичного прихистку за кордоном.

Через відсутність в країні стадіону, що відповідає вимогам Африканської конфедерації футболу для організації міжнародних матчів, збірна Еритреї змушена проводити всі свої матчі за кордоном.

Після підготовки до матчів члени футбольної федерації Еритреї спробували переконати членів уряду відпустити збірну на відбіркові поєдинки. Але запити відкинув Земеде Текле, державний комісар з питань культури та спорту.