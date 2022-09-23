Політика

Ердоган розповів, де зараз Медведчук

23 Вересня 2022 16:34
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Президент Росії Володимир Путін особисто наполягав на видачі свого кума Віктора Медведчука. Його вже відправили з Туреччини до Росії.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Anadolu.

“200 людей – під нашим контролем. На одному (Медведчуку) особливо наполягав президент Путін. Його ми вже відправили до Росії”, – зазначив турецький лідер.

Глава Турецької держави також наголосив, що звільнені в рамках акції з обміну полоненими є “гостями Туреччини”.

Нагадаємо, Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи спілкувався Володимир Путін зі своїм кумом.

“Не маю такої інформації”, – сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

У нього спитали, чи знають у Кремлі, де зараз перебуває Медведчук. “Ні”, – відповів Пєсков.

Прес-секретаря також запитали, чи може він підтвердити інформацію про те, що обмін Медведчука дійсно відбувся.

“Я не коментую. Не даю інформацію по темі обміну”, – сказав Пєсков.

Водночас, за його словами, “можна тільки вітати” обмін російських військових.

“Кожен обмін – це результат дуже-дуже складної роботи, дуже кропіткої, складної, активної роботи. У будь-якому разі можна тільки вітати повернення людей із катівень київського режиму, особливо наших хлопців”, – додав Пєсков.


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